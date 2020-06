Stiri pe aceeasi tema

- Poți dona echipamente pentru ca elevii sa faca cursuri online. Aproximativ 6.000 de copii din Timiș nu au tableta sau smartphone ori laptop pentru a participa la aceste cursuri. Echipa Științescu Timișoara s-a alaturat inițiativei EducaTM și impreuna propun o colecta de echipamente.

- Anul acesta, tinerii studenți sau absolvenți aflați in cautarea unui loc de munca, trebuie sa o faca... online. Zilele Carierei, unul dintre cele mai cunoscute targuri de job-uri din vestul țarii, se va desfașura pentru prima data pe internet, din pricina pandemiei de coronavirus. Evenimentul incepe…

- Ziarul Unirea Școlile ar putea ramane inchise si in septembrie, potrivit ministrului Educației: ”Luam masuri ca toate cursurile sa se poata desfașura online in toamna Școlile ar putea ramane inchise si in septembrie, potrivit ministrului Educației: ”Luam masuri ca toate cursurile sa se poata desfașura…

- Numarul contractelor de munca suspendate de la inceputul starii de urgenta a atins, marti, 1.005.508 de unitati, conform Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Datele existente la Inspectia Muncii arata ca din cele 1.005.508 de contracte de munca anuntate ca fiind suspendate de la inceputul starii…

- De astazi, se pot depune actele necesare pentru obținerea fondurilor guvernamentale pentru șomajul tehnic. Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a explicat ca angajatorii trebuie sa depuna o simpla cerere online...

- Cursurile de calificare se vor putea desfasura si online, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pregatind un ordin in acest sens, a declarat, luni seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Presedintele ANOFM mi-a pregatit un ordin pentru a se putea…

- Consiliul de Administratia al Universitatii Bucuresti a votat miercuri, 11 martie, suspendarea activitatii didactice "fata in fata" si continuarea acesteia in sistem online, incepand de astazi, de la ora 14.0, pana pe 29 martie, cu posibilitatea prelungirii perioadei. Informatia a fost confirmata…

- Consiliului de Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie 'Grigore T.Popa' din Iasi a decis, duminica, in contextul masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, ca pe 9 si 10 martie sa fie suspendata in totalitate activitatea didactica cu studentii.