- Marti, 24 ianuarie, la ora 18.59, polițiștii baimareni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Electrolizei soldat cu victima. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in timp ce un tanar de 23 de ani din Baia Mare, a condus un autoturism dinspre…

- Joi, 19 ianuarie a.c., polițiștii rutieri baimareni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Matei Basarab din municipiu. In urma deplasarii la fața locului, s-a constatat faptul ca o femeie de 36 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, avand direcția de deplasare dinspre…

- Nu mai puțin de patru autoturisme au fost avariate in seara de joi pe o strada din Baia Mare, din cauza unui conducator auto aflat sub influența bauturilor alcoolice. Este vorba despre un baimarean in varsta de 33 de ani care, la ora 21:45, a pierdut controlul direcției de deplasare a autoturismului…

- In seara de marti, 3 ianuarie, in jurul orei 20.15, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa care executau activitați de patrulare pe raza de competența au fost sesizați telefonic de un coleg aflat in timpul liber in drum spre casa despre faptul ca, in fața sa, pe D.J. 108/A, un autoturism circula…

- In timp ce polițiștii din Baia Sprie efectuau serviciul de patrulare pe strada Campului din oraș, au oprit, ieri, 10 decembrie, pentru control un autoturism care circula dinspre Baia Mare inspre Baia Sprie. Mașina era concusa de un baisprian de 66 de ani. Acesta emana halena alcoolica, motiv pentru…

- Luni, 21 noiembrie, la ora 18.30, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați de un polițist aflat in timpul liber, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, despre faptul ca in zona parcului Mara de pe bulevardul Unirii din municipiu a observat o persoana cu semnalmentele uneia…

- Jandarmii maramureșeni s-au alaturat campaniei de donare de sange ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!”, desfașurata la nivel național de catre Patriarhia Romana in parteneriat cu Jandarmeria Romana. In zilele de 10 și 11 noiembrie, jandarmii și-au indreptat pașii spre Centrul de Transfuzie Sanguina din…

- In urma evenimentelor neplacute petrecute atat in Baia Mare cat și in țara, dorim sa solidarizam cu toate brigazile și peluzele a caror membri au fost supuși unor abuzuri in timpul accesului pe stadion și in unele cazuri chiar in timpul desfașurarii meciurilor. Nu suntem straini de aceste practici a…