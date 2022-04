Stiri pe aceeasi tema

- Yoav Stern, fostul soț multimilionar al prezentatoarei Oana Cuzino, a murit miercuri, 27 aprilie, la spital. In urma cu mai bine de o saptamana a fost transportat in stare grava, dupa ce suferise un accident misterios. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile exacte in care a murit…

- Polițiștii și procurorii au descins la Primaria Capitalei, anunța Romania TV. Anchetatorii ridica mai multe documente din birouri intr-un dosar despre care, la acest moment, nu se cunosc foarte multe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a participat sambata, alaturi de ambasadorul Japoniei, Hiroshi Ueda, la Hanami – Sarbatoarea florilor de cires, care a avut loc in Gradina Japoneza din Parcul Regele Mihai I (Herastrau). La eveniment a luat parte si secretarul de stat in Ministerul Culturii,…

- Peste 5.800 de sticle de parfum contrafacute au fost descoperite de politistii de frontiera din Giurgiu asupra unui cetatean bulgar, care intentiona sa le transporte in Romania. Parfumurile erau transportate in regim de curierat, in cutii albe de carton, soferul neavand asupra sa acte care sa dovedeasca…

- Tragedie in aceasta dimineața in București, acolo unde un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani s-a aruncat de la etajul 20 al Hotelului Intercontinental. Astfel, un apel efectuat la 112 in aceasta dimineața a alertat autoritațile cu privire la existența unui cadavru langa cel mai inalt hotel din…

- Un barbat a murit in urma unui accident rutier produs luni dimineața pe o șosea din județul Olt. In accident au fost implicate doua mașini, iar cel de al doilea șofer a ajuns la spital. Traficul in zona a fost afectat. Accidentul a avut loc pe Drumul National 65 – European 574 intre localitațile…