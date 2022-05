Multimilionarul american Dragoș Sprânceană și-a botezat fetița la Mamaia. Loredana, Theo Rose într-o petrecere de peste 100.000 de euro Multimilionarul american de origine romana Dragoș Spranceana și-a botezat fetița la Mamaia. 300 de persoane alese ”pe spranceana” au participat la spumoasa petrecere de peste 100.000 de euro. Romanul cu sute de camioane in Statele Unite ale Americii și Europa, a carui cifra de afaceri anuala este de 60 milioane $ a inchiriat un popular club din nordul stațiunii pe care l-a transformat pe tematica evenimentului. Nu au lipsit sculpturile din gheața personalizate, șampania scumpa, caviarul și multe vedete ale scenei muzicale care au animat evenimentul, amintim Loredana, Theo Rose, Razvan Popescu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

