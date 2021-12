Ministrii Energiei din tarile membre ale Uniunii Europene se intalnesc joi pentru a discuta cum sa raspunda la preturile ridicate la gaze naturale si electricitate, in conditiile in care statele membre au inca diferente de opinie cu privire la necesitatea reformarii regulilor din sector, transmite Reuters, citat de agerpres. In ultimele luni, preturile la energie in Europa au atins valori record, in conditiile in care livrarile limitate de gaze naturale au coincis cu o cerere ridicata in economiile care si-au revenit dupa pandemia de COVID-19. Chiar daca preturile au mai scazut dupa maximele…