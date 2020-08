Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat acordarea cetateniei romane jucatorului echipei CFR Cluj Malico Paulino Mario Jorge, cunoscut publicului sub numele Mario Camora. De nationalitate portugheza, Malico Paulino Mario Jorge activeaza in prezent in Liga I de fotbal din Romania sub numele de Mario Camora. In motivatia cererii…

- Fotbalistul portughez Mario Camora, care joaca de mai multi ani pentru campioana României, CFR Cluj, a primit cetatenia româna, în urma unei Hotarâri de Guvern. Camora poate evolua acum pentru naționala României. „În…

- La 33 de ani, Mario Camora, capitanul lui CFR Cluj, a primit cetațenia romana in urma unei Hotarari de Guvern. Asta inseamna ca acesta ar putea fi convocat in Naționala lui Mirel Radoi, el nefiind niciodata convocat la selecționata lusitana.Dupa noua ani petrecuți in Romania, la CFR Cluj, Maria Camora…

- Fotbalistul portughez Mario Camora, 33 de ani, care joaca de 9 ani la CFR Cluj, a primit luni, 24 august, cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern, informeaza Agerpres.Camora, fundas stanga care a cucerit patru titluri de campion al Romaniei cu CFR Cluj, joaca la formatia din Gruia din 2011.Anterior…

- Fotbalistul portughez Mario Camora, care joaca de mai multi ani la CFR Cluj, a primit luni cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern adoptate de premierul Ludovic Orban, se arata intr-un comunicat remis Agerpres.

- Fotbalistul portughez Mario Camora, care joaca de mai multi ani la CFR Cluj, a primit luni cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern adoptate de premierul Ludovic Orban, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES. ''Se acorda cetatenia romana domnului Malico Paulino Mario Jorge, cetatean…

- Fotbalistul portughez Mario Camora, care joaca de mai multi ani la CFR Cluj, a primit luni cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern adoptate de premierul Ludovic Orban.''Se acorda cetatenia romana domnului Malico Paulino Mario Jorge, cetatean portughez, fiul lui Anibal si Dias Leal…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, dupa ce formatia sa a castigat a treia oara consecutiv titlul national, ca acest trofeu are un gust special, avand in vedere conditiile in care a fost obtinut, anunța news.ro.Camora a vorbit pentru televiziunile care transmit Liga I alaturi…