- Romania a obtinut o singura medalie la Campionatul European de gimnastica masculina, de la Mersin - aur la sarituri, in finala juniorilor. La aproape 40 de ani, Marian Dragulescu a fost la un pas de podiumul sariturilor, relateaza News.ro. Marian Dragulescu s-a clasat pe locul 4 la sarituri…

- Marian Dragulescu, care saptamana viitoare va implini 40 de ani, a avut probleme la prima saritura, cea care l-a trimis pe poziția a patra Gimnastul legitimat la CSA Steaua a primit pentru prima sa evoluție in finala de duminica 13,666, iar pentru cea de-a doua, care-i poarta numele, 14,900, totalizand…

- Sportivii români Marian Dragulescu si Razvan Marc s-au calificat în finalele de la sarituri, respectiv la inele, joi, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), informeaza Agerpres.Dragulescu, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo,…

- Echipa de gimnastica masculina a Romaniei a ratat, joi, calificarea in finala, la Campionatul European de la Mersin. Gimnastii tricolori au acces doar in doua finale individuale. Marian Dragulescu, care implineste 40 de ani peste opt zile, este finalist la sarituri. Romania s-a clasat doar…

- Nationala de juniori a Romaniei s-a clasat, ieri pe locul IV in concursul pe echipe de la Campionatul European de gimnastica la Mersin. Fratii Gabriel si Robert Burtanete s-au calificat si in trei finale pe aparate, plus cea la individual-compus: Gabriel primul la sarituri si al treilea la inele,…

- Nationala de juniori a Romaniei s-a clasat, miercuri, pe locul 4 in concursul pe echipe de la Campionatul European de la Mersin. Fratii Gabriel si Robert Burtanete s-au calificat si in trei finale pe aparate, plus cea la individual-compus. Seniorii, intre care se numara si Marian Dragulescu, vor…

- Nicolas Țarca, un puști nascut in SUA, s-a mutat in Romania, țara natala a parinților sai, pentru a deveni gimnast de performanța.Baiatul a obținut 5 medalii la Campionatele Naționale și s-a calificat la Europenele din Turcia, dar le rateaza, din pacate, din cauza coronavirusului. Nicholas a fost depistat…

- Marian Dragulescu a caștigat, sambata, titlul național la sarituri și a devenit cel mai varstnic campion național din istorie. Gimnastul va implini 40 de ani in luna decembrie, dar, sambata, a dovedit ca este in continuare cel mai bun saritor din Romania și și-a asigurat un nou titlu național. Pe langa…