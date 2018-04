Stiri pe aceeasi tema

- Evolutii deosebite pentru fetitele de la sectia de gimnastica ritmica a CS Victoria Cumpana la Campionatul National pentru copii de la Baia Mare. Pregatite de Elena Vlad, micile gimnaste au cucerit patru medalii una de aur si trei de argint si au obtinut cinci calificari la Cupa Romaniei. Fetitele de…

- Echipa LMV Tricolorul Ploiesti a castigat in premiera titlul de campioana nationala la volei masculin, marti seara, dupa ce a invins-o pe ACS Volei Municipal Zalau, detinatoarea titlului, cu scorul de 3-0 (27-25, 25-17, 25-19), pe teren propriu, in ultima etapa din Grupa 1-6 a Diviziei A1. AGERPRES…

- • Un alt titlu national, obtinut de Daniel Rus Doua titluri nationale si o medalie de bronz a fost palmaresul pe care atletii de la SCM Gloria Buzau l-au inregistrat la recentele Campionate Nationale de cros care au avut loc la Botosani. Unul dintre cele doua titluri nationale a fost cucerit la echipe…

- La Alba Iulia a avut loc duminica Campionatul National de Mars pentru seniori, tineret si juniori. O evolutie remarcabila a avut-o in intrecerea senioarelor Andreea Arsine, atleta legitimata la CSU Galati, care a cucerit un nou titlu de campioana nationala. „A fost o cursa „intermediara”, de pregatire…

- Bazinul olimpic de inot din municipiul Bacau a gazduit, in perioada 21-25.03.2018, Campionatul Național de Inot pentru Seniori, Tineret și Juniori, competiție care a reunit 380 de participanți din 56 de cluburi sportive, printre care și Asociația Club Sportiv Ciprian Sfantu Gheorghe. Așa…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia, campioana olimpica en-titre, in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc azi, ora 17.30 (TVR), la Togliatti, iar returul se va desfasura ...

- Turneul international "Deriughina Cup" desfasurat la Kiev, a adus un nou si frumos succes gimnasticii ritmice iesene. Junioara Laura Anitei de la CSS Unirea, pregatita de antrenorii Catalina si Constantin Radu, s-a clasat pe locul al treilea si a cucerit medalia de bronz in proba de panglica, dupa…

- • In acest moment sunt activate zece din cele 19 sectii din C.I.S. Trei noi sectii sportive au fost activate in cadrul SCM Gloria Buzau, in urma votului dat de alesii locali in ultima sedinta a Consiliului Local Municipal. Este vorba de sectiile de volei, box si gimnastica, in acest moment fiind activate…