Multe grădinițe din Craiova, off-line în perioada de înscrieri on-line De ieri, 8 iunie, conform calendarului emis de Ministerul Educației și Cercetarii a inceput inscrierea la gradinița a copiilor pentru grupa mica sau a celor care nu au frecventat niciodata gradinița. Anul acesta, frecventarea grupei mari este obligatorie. In condițile actuale de pandemie, parinții pot trimite cererile electronic sau prin fax. Numai ca in Craiova, pana ieri, inscrieri in invațamantul preșcolar apareau doar la un numar foarte mic de instituții de invațamant preșcolar. In rest, gradinițele nu mai au site-uri sau le au și nu le-au mai actualizat. Unele au doar cu pagina de facebook,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

