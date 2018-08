Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut luni seara la Antena 3 ca nu va exista niciun pensionar care sa nu aiba pensia dubla pana la momentul la care coalitia PSD-ALDE isi va incheia aplicarea programului de guvernare.

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat, ieri, o hotarare potrivit careia, pana la data de 1 octombrie, Comisiile pentru aparare ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa faca o ancheta cu privire la activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi…

- Senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca miercuri, când va fi votata motiunea de cenzura a PNL împotriva Guvernului Dancila, este posibil sa fie prezenti în fata Parlamentului sustinatori ai PSD-ALDE. De asemenea, Ludovic Orban a transmis un mesaj simpatizantilor PNL sa iasa…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, referindu-se la persoanele care au protestat la Parlament, in timpul discursului sau pe tema presedintiei romane la Consiliul UE, ca "este dreptul lor". Intrebata la iesirea din plenul Parlamentului cum comenteaza protestul mai multor persoane pe holul Parlamentului,…

- Premierul Viorica Dancila s a intalnit, joi, in Parlament, cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei BNR , Mugur Isarescu, transmite Antena3.ro. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu si cu prim viceguvernatorul Florin Georgescu au intrat in biroul lui Liviu Dragnea. In biroul lui Liviu Dragnea a intrat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 referitoare la infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), considerand ca…

- Medicul Gheorghe Burnei a fost citat joi de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un nou dosar penal ce vizeaza acuzatii de ucidere din culpa, informeaza Antena3.La intrare in sediul pachetului, profesorul Gheorghe Burnei a declarat ca a fost citat in calitate de suspect.…