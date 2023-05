Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat ca in perioada urmatoare nu se vor mai inregistra cresteri mari de preturi la alimente, mentionand ca Romania, atat timp cat este o tara agricola, va avea preturi mai mici la alimente, dar nu vor fi diferente mari fata de preturile…

- Unele scaderi ale prețurilor alimentelor vor aparea, intrucat unele prețuri sunt sezoniere. Am putea vedea ieftiniri și la ulei. Dar la alte produse nu putem sa ne dam seama. Dar suntem aproape siguri ca nu vor mai urma creșteri mari de prețuri, a spus vineri guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la prezentarea…

- Emil Boc a fost invitat la B1TV, unde a vorbit despre reforma administrativ-teritoriala a Romaniei. Conform primarului din Cluj-Napoca, Romania este singura țara din fostul bloc comunist care mai funcționeaza dupa legi dinainte de anii 90. De curand, Camera de Comerț și Industrie a ...

- Deficitul guvernamental a scazut in 2022 comparativ cu 2021 atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, arata datele preliminare pentru anul 2022 publicate vineri de Eurostat. Romania se numara printre tarile membre cu cele mai mari deficite guvernamentale.

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut public ca situatia economica a Romaniei e foarte buna, in conditiile in care romanii au cel mai scump Paste din ultimii 20 de ani, a afirmat, joi, liderul USR, deputatul Catalin Drula . „Iohannis sustine ca situatia economica a Romaniei e foarte buna. Realitatea…

- Piata berii din Romania a scazut anul trecut, pentru prima data dupa o perioada de stabilitate, cu 5- in volum, la 15,8 milioane de hectolitri, pe fondul cresterii costurilor de productie cu aproape 60-. Aceasta majorarea a integrat cresterea costurilor cu energia, cu ambalajele, cu materiile prime,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Chișinau, administrator al unei intreprinderi din țara, a fost trimis pe banca acuzaților pentru evaziune fiscala de peste 3,7 milioane lei ca urmare a exportarii miezului de nuca și a nucilor in coaja. Astfel, potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea…

- "Pozitia prudentiala si financiara a sectorului bancar romanesc - principala sursa de finantare a economiei - este adecvata. Cu toate acestea, riscurile sunt in crestere atat la nivel local, cat si international. Rata capitalului total a ramas adecvata, peste media UE, dar rezerva de capital s-a redus…