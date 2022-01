Mr. Big, eliminat din serial dupa acuzațiile de harțuire sexuala Chris Noth, actorul cunoscut drept Mr Big din Sex and The City, este implicat intr-un scandal de agresiune sexuala. Nu mai puțin de 4 femei l-au acuzat public de comportament sexual inadecvat. Consecința? Producatorii au luat decizia de a-l elimina din serialul And Just Like That. Toata lumea a fost șocata atunci cand, in primul episod al noii serii, Mr. Big a murit. Fanii s-au intrebat de ce, iar raspunsul vine acum. Chris Noth a fost concediat, astfel ca trebuia sa se gaseasca un final pentru Mr. Big. Ce spune Chris Noth despre…