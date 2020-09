Stiri pe aceeasi tema

- Alerta a venit prin 112 Angajatii Serviciului de Ambulanta a Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in satul Runcu, comuna Pantelimon, judet Constanta. Conform primelor date, pe o strada din acest sat, o persoana a fost lovita de o caruta. ...

- Ziarul Unirea Accident rutier la Vadu Moților: O șoferița a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu un zid. 4 persoane au fost transportate la spital Un accident rutier a avut loc in 23 august, pe raza comunei Vadu Moților, o tanara a patruns pe sensul opus, intrand in coliziune cu zidul…

- Interviu cu primarul in funcție, candidatul PSD la alegerile locale din luna septembrie – Dupa 6 ani de mandat, cum vedeți continuarea activitații dv. de primar? Am preluat conducerea Primariei Margineni in 2014, pe 4 aprilie, cand a murit fostul primar Ioan Surdu. Pentru inceput am fost interimar.…

- Accident grav in Dambovița, produs din cauza unei caruțe. Sase oameni au fost raniti, marți, in impactul dintre un camion, o masina și o caruța, in comuna Butimanu din județul Dambovița.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 104: 'Tot ce a aparut in presa sunt cretinisme'…

- O coliziune produsa intre un autoturism si o caruta, vineri, 7 august in orasul Roznov, s-a soldat cu doua victime. “In jurul orei 14:43, prin apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs in orașul Roznov, la ieșirea spre Savinești. La locul evenimentului…

- Cateva clipe de relaxare, in aceasta perioada tulbure, sunt binevenite. O varianta demna de luat in calcul este centrul de echitatie din comuna Runcu, judetus Dambovita, acolo unde turistii pot petrece mai multe zile speciale.

- Un tanar de 22 de ani din Filiași a murit, iar alte doua persoane au fost ranite, dupa ce o mașina a lovit o caruța, care a fost proiectata intr-o alta caruța. Accidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe DE 79, in județul Dolj, scrie Mediafax.

- ”Un Teatru care se respecta isi respecta Vedetele! Anul trecut, impreuna cu domnul Vasile, am organizat o Gala Aniversara, in care domnul Arsinel a primit admiratia si aplauzele noastre! Sambata,11 iulie, il puteti aplauda si dumneavoastra! Gradina de Vara Herastrau, ora 20.00. "Cu…