Motorina, principala îngrijorare pentru Europa. De ce se tem traderii Firmele de trading avertizeaza ca ar putea sa apara probleme in aprovizionarea cu benzina si motorina, precum si o recesiune economica in Europa, daca livrarile din Rusia vor continua sa scada, informeaza Reuters. Preturile la gaze naturale, petrol, metale si produse agricole au explodat de la debutul razboiului si au devenit atat de volatile, incat companiile au fost nevoite sa isi reduca volumul tranzactiilor. Directorii generali de la primele patru mari companii care fac tranzactii cu energie, Vitol, Gunvor, Mercuria si Trafigura, arata ca, in special, piata gazelor naturale a devenit una disfunctionala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

