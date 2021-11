Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier infiorator a avut loc duminica dimineata in comuna Filipesti, satul Harlesti din judetul Bacau. Trei persoane - un bebelus, un copil si un tanar - au decedat. „Soferul autoturismului implicat a fost descarcerat si a fost declarat decedat. Au fost scoase 4 persoane, 3 decedate (1 adult,…

- Dupa trei ani, un tanar in varsta de 22 de ani, din Bistra, a fost condamnat la 2 ani și 7 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a lovit o femeie de 30 de ani cu o motocicleta neinmatriculata pe care o conducea fara sa dețina permis categoria A. In plus acesta a parasit locul accidentului. La data…

- Din start trebuie spus ca numai faptul ca au adus tara in scenariul negru este suficient ca tovarasul Citu si guvernul sau sa fie demis, PNL sa nu mai guverneze Romania iar Klaus Iohannis sa fie suspendat. Cel putin niste ani buni. Era de neimaginat acum doi ani ca Romania sa se lupte cu Coronavirusul…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Iași este acuzat ca și-a ucis in luna martie concubina, deranjat ca l-a inghionțit in timpul somnului, iar ulterior a dormit in pat cu cadavrul ei tmp de cinci seri, potrivit presei locale.

- Alexandru Bogdan, presedinte executiv al Fundatiei Patrimoniu din cadrul Academiei Romane la data faptelor, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la trei ani inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, el fiind acuzat de DNA ca a creat in dauna Academiei Romane…

- Un tanar de 24 de ani, din municipiul Blaj, a decedat in urma unei fapte comise cu violenta, principalul suspect fiind concubina sa, o femeie de 33 de ani, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. "In aceasta dimineata (marti - n.r.), IPJ Alba a fost sesizat, prin 112, cu privire…

