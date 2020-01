Motivul pentru care USR nu îl vrea pe Nicuşor Dan candidat la Primăria Capitalei Surse din partidul Uniunea Salvați Romania (USR) spun ca poate cel mai mare obstacol in calea candidaturii lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei este intoleranța (sau prea puțina toleranța) pe care acesta o are fața de drepturile minoritaților sexuale. Nicușor Dan s-a aratat in repetate randuri intransigent in aceasta problema. „Cel mai bun exemplu este chiar demisia sa din partid, dupa ce nu a reușit sa ne determine sa susținem PSD-ul pentru redefinirea familiei in Constituție”, au dezvaluit pentru ziarul Cetațeanul surse avizate din USR. „E o chestiune de onoare și asta antreneaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

