- In prima ediție din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut de pregatit rețete savuroase pe baza de para, pentru a caștiga amuleta. Ce surpriza au avut aceștia la degustare?

- Speak i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii „Chefi la cuțite”, dupa ce a postat niște fotografii editate cu modul in care va arata el și Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, la batranețe.

- Unul dintre cei mai apreciați și indragiți concurenți din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite” este Adrian Luca, tanarul care i-a uimit pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Ce face acesta in prezent?

- Statisticile din ultimul an arata ca din ce in ce mai mulți barbați romani doresc sa-și imbunatațeasca aspectul fizic și apeleaza la serviciile chirurgilor. Printre ei se numara și chef Catalin Scarlatescu, care, deși nu a avut om in finala sezonului 8 ”Chefi la cuțite”, a aratat mai vesel și mai odihnit…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit cu cei noua concurenți ramași in competiție și au anunțat cine sunt primii doi bucatari care se califica in marea finala „Chefi la cuțite”, sezonul 8.

- Fanii emisiunii „Chefi la cuțite” știu deja ca Florin Dumitrescu face cea mai buna rețeta de paste carbonara din lume. Nu de puține ori, acesta a reușit sa caștige diferite batalii culinare pe care le-a dat cu adversarii sai, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea.

- In ediția 41 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție s-au intrecut in cea de-a paisprezecea și ultima batalie culinara, de dinainte de marea finala! Ce au descoperit Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu la degustare?