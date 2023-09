Stiri pe aceeasi tema

- Bryan Randall, partenerul actritei americane Sandra Bullock, a murit la varsta de 57 de ani. El suferea de trei ani de scleroza laterala amiotrofica (ALS).Bryan Randall a incetat din viata sambata, a anuntat familia lui pentru revista People."Bryan a ales sa-si pastreze privata lupta cu ALS si aceia…

- Gala Primetime Emmy Awards din acest an, care era programata pentru data de 18 septembrie, va fi amanata din cauza grevei scenaristilor si actorilor de la Hollywood, au anuntat joi seara mai multe companii mass-media americane, citate de AFP, preluate de Agerpres.

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.

- Dolph Lundgren s-a casatorit in secret cu iubita sa, care este mai tanara cu 38 de ani decat el, in Mykonos, pe 13 iulie. Actorul suedez se lupta de 8 ani cu cancerul.Dolph Lundgren, in varsta de 65 de ani, s-a casatorit cu logodnica sa Emma Krokdal, in varsta de 27 de ani, in Mykonos, pe 13 iulie.„Am…

- Carmen Șerban are o adevarata poveste de viața, desprinsa ca din filme, trecand de-a lungul timpului atat prin greutați, cat și prin bucurii. Totodata, ea a lamurit motivul pentru care nu s-a casatorit pana acum.

- Un oficial prezidențial ucrainean de rang inalt afirma ca operațiunile ofensive ale Kievului impotriva forțelor ruse nu sunt "un nou sezon al unui serial Netflix", relateaza Al Jazeera și Sky News, preluand Reuters."Nu este nevoie sa ne așteptam la acțiune și sa cumparam popcorn. Operațiunile ofensive…