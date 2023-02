Stiri pe aceeasi tema

Accidentati, Karim Benzema si Thibaut Courtois nu figureaza in lotul lui Real Madrid pentru semifinala cu Al-Ahly Cairo, din cadrul Cupei Mondiale a Cluburilor, anunța news.ro.

Fotbal Club Universitatea 1948 anunta faptul ca mijlocasul ofensiv, cu dubla cetatenie, atat braziliana, cat si italiana, Giovanni Piccolomo, a semnat cu gruparea alb-albastra un contract valabil pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pentru inca doi ani.

- FCU Craiova a facut instructie cu U Cluj, iar antrenorul Nicolo Napoli si-a felicitat elevii la final. „Este meritul baieților ca am facut un meci foarte bun. Am meritat cele cinci goluri și sunt bune cele trei puncte. Știam bine apararea lor, dar este meritul jucatorilor. Pe Chițu l-am felicitat in…

- Adrian Mititelu (54 de ani), patronul de la FCU Craiova, anunța ce mutari va efectua in aceasta iarna. FCU Craiova trece prin momente delicate. Clubul lui Adrian Mititelu are numai 24 de puncte adunate in acest sezon și ocupa locul 12, la egalitate cu prima echipa de pe loc de baraj. ...

- Cu o zi inainte de judecata cazului de xenofobie de la Sepsi - FCU Craiova la Comisia de Disciplina, in care oltenii risca sa piarda cu 0-3 la „masa verde”, Adrian Mititelu, patronul oltenilor, și-a schimbat discursul și spune acum ca Sepsi va avea caștig de cauza. Motivul? Omul de afaceri susține ca…

- Adrian Mititelu (54 de ani) l-a reprimit in lotul lui FCU Craiova pe fundașul portughez Andre Duarte (26 de ani). Fundașul central Andre Duarte a forțat plecarea de la FCU Craiova in aceasta iarna. A refuzat sa se prezinte la meciul amical cu CS Mioveni, scor 1-1, și a starnit furia finanțatorului.…

- FCU Craiova nu l-a avut la dispoziție pe mijlocașul Samuel Asamoah (28 de ani) in meciul cu FC Argeș, din etapa a 20-a din Liga 1. Jucatorul nascut in Ghana, care reprezinta Togo, e om de baza in formația patronata de Adrian Mititelu, dar nu a facut parte din lotul pentru meciul cu FC Argeș. De ce…

- Mijlocasul Ismael Kone, component al echipei Canadei care a participat la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, a semnat un contract pe patru ani si jumatate cu echipa engleza Watford, a anuntat, luni, clubul din liga secunda engleza, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Fotbalistul nascut in Cote d'Ivoire…