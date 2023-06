Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera frumoasa la Romania All Stars - Galatasaray Legends 4-4, meci demonstrativ disputat cu 16.000 de spectatori pe Cluj Arena. Fanii i-au aclamat pe idolii copilariei, s-au bucurat de „dublele” lui Mutu și Marica, iar in repriza doua au creat un cadru spectaculos. Imagini impresionante de la…

- In aceasta seara, pe Cluj Arena se va disputa, in cadrul celui mai mare festival dedicat sportului din Romania ”SportsFestival 2023″, meciul demonstrativ de fotbal dintre o selecționata a Romaniei și Galatasaray Legends. Pentru a veni in ajutorul spectatorilor la finalul meciului, CTP Cluj-Napoca a…

- Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu (55 de ani), a oferit primele declarații dupa incidentul in care a fost implicat la finalul meciului de duminica, contra Farului Constanța, pierdut de ardeleni, cu scorul de 1-2. Tehnicianul trupei din Gruia a spus ca ii pare foarte rau pentru scenele in…

- Gica Hagi, managerul clubului Farul Constanța, și Gica Popescu, președintele gruparii, au plecat in pelerinaj pe muntele Athos, in Grecia, dupa ce echipa de pe Litoral a cucerit titlul in Romania.Imaginea a fost distribuita de Gica Popescu pe pagina sa de Facebook.Hagi si Popescu vor revenit in țara…

- Viorel Moldovan, coleg cu Dan Petrescu in generația de Aur, a criticat comportamentul ”bursucului” la finalul meciului cu Farul Constanța. Dan Petrescu s-a certat cu toata lumea și chiar i-a reproșat lui Hagi ca echipa lui a tras parea tare.”Eu sunt socat! Sunt total dezamagit! Nici nu stiu ce sa…

- Viorel Moldovan (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a analizat situația campioanei Romaniei, CFR Cluj, in urma infrangerii suferite de ardeleni luni seara, scor 1-3, pe terenul Rapidului, in runda a 6-a din play-off-ul Superligii. Fostul internațional considera ca se termina un ciclu…

- CFR Cluj a pierdut 3 puncte importante pe terenul liderului Farul Constanța. Este un nou pas greșit fața de campioana care risca sa rateze cel de-al șaselea titlu consecutiv. La finalul partidei Dan Petrescu a fost protagonistul unui gest lipsit de fair-play fața de fostul sau coleg.

- Iata pe ce loc se situeaza formația lui Dan Petrescu in cursa pentru cel de-al noualea titlu pentru formația clujeana, dar și ce meciuri urmeaza sa dispute campionii din Gruia. Victoria bucureștenilor de la FCSB impotriva celor de la Farul Constanța a aruncat cursa pentru titlu in aer.FCSB a invins-o…