- De la completarea unor tinute office la completarea unor tinute pentru ocazii speciale, exista numeroase moduri in care poti combina aceasta piesa vestimentara versatila si eleganta, jacheta tip camasa. Aceasta poate fi adaptata unor situatii si stiluri diverse, iar despre cum sa porti acest articol…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au amanat miercuri, 26 iulie, decizia privind legea pensiilor speciale, pentru data de 2 august si privind legea cumulului pensie-salariu, pentru data de 21 septembrie, pentru lamuriri suplimentare, dupa cum a anuntat institutia. Citește și: Un polițist…

- Nunta secreta in showbiz! Cunoscutul actor, Dolph Lundgren, in varsta de 65 de ani s-a casatorit in secret cu partenera sa. Vestea nunții vine ca un șoc pentru fanii acestuia. Dolph Lundgren și Emma Krokdal s-au casatorit Cei doi miri au decis sa-și uneasca destinul la data de 13 iulie, intr-un decor…

- Victor Dorobanțu, magicianul și actorul roman care interpreteaza rolul The Thing, „mana” misterioasa din popularul serial „Wednesday”, dezvaluie, intr-un interviu exclusiv Spynews.ro care au fost cele mai grele momente din viața lui, dar și care este cheia succesului, pentru el.

- Cunoscutul actor, Dylan Sprouse și-a unit destinul alaturi de Barbara Palvin. Nunta celor doua vedete a avut loc in Ungaria. Cei doi au ales pentru acest moment important o destinație de vis. Surse din presa mondena susțin ca cei doi intenționeaza sa sarbatoreasca printr-o nunta mai mare in California,…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Legislativului au eliminat, luni, pensiile speciale ale parlamentarilor. In favoare au votat 382 deputați și senatori, iar trei s-au abținut.In avizul Consiliului Legislativ pe acest proiect, specialiștii aduc in discuție deciziile Curții Constituționale care…

- Fratele lui Paul Walker, Cody Walker, il onoreaza pe raposatul sau frate, la aproape un deceniu de cand acesta s-a stins din viața. Barbatul in varsta de 34 de ani a spus ca el și soția lui, Felicia Knox, și-au numit fiul nou-nascut Paul in onoarea vedetei „Fast & Furious”, care a murit in anul 2013.