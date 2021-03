Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danciulescu face lumina in mai multe episoade controversate din cariera sa: anii petrecuți in Ghencea, conflictele cu fanii lui Dinamo, dar și lipsa de la echipa naționala. Acesta a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri,…

- Face ce face și ajunge din nou in atenția presei! Speak a spus pentru cați bani s-ar saruta cu un alt barbat. Iubitul Ștefaniei a facut dezvaluiri incendiare și și-a amuzat teribil fanii.

- Marius Niculae povestește experiențele de la Sporting Lisabona cu Boloni, antrenor, și Cristiano Ronaldo, "un copil, cu coșuri pe fața, dar cu forța nativa incredibila", coleg de camera. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.…

- Cu cat cresc pensiile in 2021? Veste șoc pentru 5 milioane de romaniCreșterea de 40% este in aer. Un fost șef al CCR vine cu dezvaluiri incredibile din interior care privesc milioanele de pensionari din țara noastra. Cu cat cresc pensiile in 2021? Veste șoc pentru 5 milioane de romani. Creșterea de…

- Moartea actorului Bogdan Stanoevici a atras cu sine multe polemici cu privire la motivele decesului. Ceea ce a marcat o țara intreaga este faptul ca acesta a criticat mereu masurile de prevenție impotriva noului coronavirus, participand la diferite proteste anti-masca. In cele din urma, artistul a murit…

- Haosul de la Dinamo continua și in 2021, iar razboiul dintre oamenii din DDB și conducerea echipei e departe de a se fi incheiat. Astazi, PCH a facut dezvaluiri incredibile despre președintele Dorin Șerdean și presupusa tentativa a acestuia de a-l trimite pe Ahmed Bani la FC Voluntari. Ultrașii din…

- Cristian Gațu, 75 de ani, dublu medaliat olimpic, cu argint si bronz, dublu campion mondial la handbal cu echipa Romaniei și fost președinte al Federației Romane de Handbal, a acceptat invitația de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de directorul Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia.…

- Mihai Traistariu și-a sarbatorit in urma cu puțin timp ziua de naștere, iar cantarețul a oferit cateva declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre ce iși dorește de la noua varsta, dar și de la anul care urmeaza sa vina! Iata ce spune cantarețul de marea dragoste!