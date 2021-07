Motivul exploziei de la Combinatul Azomureș: un bărbat a fost rănit Fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare a fost cauza exploziei urmate de incendiu de la Combinatul Chimic Azomureș, din Targu Mureș, a transmis operatorul economic. Potrivit reprezentanților Combinatului Chimic Azomureș, incidentul a fost provocat de fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare. „Au fost prezentate primele informații ale cauzei incidentului tehnic, fiind vorba de fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare. Operatorii instalației… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

