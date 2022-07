Motivele pentru care Renault Group se confruntă cu pierderi financiare majore în prima jumătate a anului Grupul auto francez Renault a anunțat vineri, 29 iulie, ca in prima jumatate a anului a inregistrat un profit de cateva sute de milioane de euro dar și pierderi de peste 1,3 miliarde ”Cifra de afaceri a grupului a ajuns la 21,121 miliarde de euro, in crestere cu 0,3% fata de semestrul I 2021. La cursuri de schimb constante, aceasta a crescut cu 1,1% (efectul negativ al cursului de schimb este legat in principal de devalorizarea lirei turcesti). Veniturile din activitatea Automobile s-au situat la 19,574 miliarde de euro, in crestere cu 0,3% fata de semestrul I 2021. Efectul pretului,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Cifra de afaceri a grupului a ajuns la 21,121 miliarde de euro, in crestere cu 0,3% fata de semestrul I 2021. La cursuri de schimb constante, aceasta a crescut cu 1,1% (efectul negativ al cursului de schimb este legat in principal de devalorizarea lirei turcesti). Veniturile din activitatea Automobile…

- Compania OMV Petrom a publicat joi, 28 iulie, datele financiare aferente primului semestru din 2022.Potrivit raportului, OMV Petrom a inregistat in primele patru luni ale anului 2022 un profit de 4,6 miliarde de lei.Comparativ, in primul semestru din 2021 OMV Petrom a raportat 980 de…

- Veniturile grupului au fost de aproximativ 8,5 miliarde de euro (8,55 miliarde de dolari) in trimestrul respectiv, comparativ cu 3,2 miliarde de euro in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit cifrelor preliminare publicate vineri. ”Grupul a beneficiat de o performanta constanta puternica la Lufthansa…

- Recesiunea din ce in ce mai mare a economiei ruse, care promite sa fie cea mai lunga din prima jumatate a anilor 1990, incepe sa afecteze veniturile guvernamentale. In aprilie, bugetul federal a inregistrat o scadere fulgeratoare a incasarilor de TVA, reiese din statisticile Ministerului de Finanțe.…

- Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale Transgaz a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 267,918 milioane lei, in crestere cu 70% comparativ cu cel din perioada similara din 2021, conform rezultatelor financiare individuale transmise luni Bursei de Valori Bucuresti.…

- ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, raporteaza venituri consolidate de 348,7 milioane de lei in primele trei luni ale anului 2022, in crestere cu 82% fata de T1 2021. Profitul brut a crescut…

- Romanii au continuat sa aiba planuri in acest an: aproape 63.000 de credite au fost acordate de Banca Transilvania in primele 3 luni ale anului, in valoare de 6.357 milioane de lei. 61% este creșterea creditelor fața de primul trimestru din 2021. Banca are o creștere de 2,5 miliarde lei a soldului de…

- Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind…