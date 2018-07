MOTIVE DE ÎNGRIJORARE! România se finanțează tot mai scump Investitorii cer randamente tot mai ridicate pentru a imprumuta statul roman. Dobanzile la imprumuturile de pana la 1 an au crescut de 3-6 ori in ultimele 12 luni, ca urmare a creșterii accelerate a inflației. Datoria pe termen lung este de asemenea mult mai scump de finanțat, in condițiile in care Romania s-a detașat in Top-ul țarilor din Europa Centrala și de Est platind cele mai ridicate dobanzi. Datoria pe 5 și 10 ani poarta randamente mai mari chiar și decat cele ale Serbiei, țara mai indatorata decat Romania, poziționata de agențiile de rating in categoria junk, dar cu o evoluție macroeconomica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

