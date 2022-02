Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a respins, in plenul de miercuri, motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, informeaza News.ro . Au fost 98 voturi „pentru”, 190 „impotriva”, doua abtineri, iar sase deputati nu au votat. Pentru motiune a votat deputatul PSD Dumitru Coarna. Motiunea simpla a…

- Camera Deputatilor va da astazi, de la ora 11.30, votul final la motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, care, potrivit USR, „pericliteaza” securitatea energetica a Romaniei. Cel mai probabil, moțiunea va pica la vot, pentru ca PSD și PNL nu o vor susține,…

- Deputații vor supune votului, miercuri, moțiunea inițiata de opoziție impotriva ministrului Energiei, acuzat ca ar fi responsabil de modul haotic in care a fost facuta liberalizarea pieței electricitații și gazelor. Uniunea Salvați Romania susține ca balbaielile legislative au avut ca rezultat actuala…

- Camera Deputatilor ar urma sa dea, in sedinta de astazi, votul final la motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu.Dezbaterea motiunii simple a fost programata pentru sedinta de luni, insa a fost intrerupta in urma incidentului dintre liderul deputaților AUR, George…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dea, în sedinta de miercuri, votul final la motiunea simpla initiata de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, noteaza Agerpres. Dezbaterea motiunii simple a fost programata pentru sedinta de luni, însa a fost întrerupta în…

- „Si in PNL sunt discutii despre ministrii PSD, sunt sigur ca si in PSD sunt discutii despre ministrii PNL. Este o competitie. Este aceeasi cerinta pe care o avem toti de a veni cu cateva solutii. Ministrul Popescu va veni in coalitie cu cateva propuneri si acolo vom decide politic", a declarat Florin…

- Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu (PNL), il numește golan și borfaș pe George Simion, dupa ce liderul AUR l-a bruscat pe ministrul energiei, Virgil Popescu, in Parlament. Deputatul liberal publica pe Facebook o imagine cu George Simion și un indicator catre psihiatrie.…

- Motiunea simpla depusa de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni în plen, urmând sa fie supusa votului miercuri, noteaza Agerpres. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna închid lumina în România.…