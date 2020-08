Moţiunea de cenzură: Reprezentanţii Guvernului au încălcat toate regulile impuse cetăţenilor Reprezentantii Guvernului au incalcat toate regulile impuse cetatenilor in urma pandemiei cu noul coronavirus, se arata in textul motiunii de cenzura a PSD intitulate "Guvernul PNL de la pandemie la pande-mita generalizata".



Documentul dedica un capitol "Chermezelor PNL in vreme de pandemie", in care arata ca "reprezentantii Guvernului si-au pierdut iremediabil credibilitatea in modul in care au gestionat pandemia".



"Au spus pe gura ca virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca si cum virusul n-ar fi existat, petrecand fara masca si fara distantare in cladirea guvernului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motiune de cenzura. Documentul dedica un capitol "Chermezelor PNL in vreme de pandemie", in care arata ca "reprezentantii Guvernului si-au pierdut iremediabil credibilitatea in modul in care au gestionat pandemia". "Au spus pe gura ca virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca si cum virusul…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune in data de 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in cursul zilei de luni va fi depusa motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Documentul este intitulat: "Guvernul PNL - de la pandemie la pandemita generalizata.

- Marcel Ciolacu susține ca moțiunea de cenzuta impotriva Guvernului va trece. Președintele PSD estimeaza ca 252 de parlamentari vor vota documentul. ”Cred ca e un moment 0 in care nu mai exista gri in Parlament. Exista alb și negru. Acest guvern trebuie sa plece.”, a spus Ciolacu.

- A fost lansata o Petiție Online pentru demiterea Guvernului Orban. Ea a fost lansat de Ilan Laufer, președintele Platformei Social-Liberale (PSL), care e de parere ca ”Un Guvern care nu respecta legile pe care el insuși le promoveaza trebuie sa plece...

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Cu o saptamana in urma, in Parlament, ii amenința cu amenda pe liderii politici care și-au dat jos masca de protecție in plen. O zi mai tarziu, il zorește pe ministrul…

- Dominic Cummings, consilierul premierului britanic Boris Johnson, acuzat ca a incalcat regulile de izolare impuse in contextul epidemiei de coronavirus, a apreciat luni ca a actionat in mod "legal si responsabil'', relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Nu regret ceea ce am facut'', a adaugat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca perspectiva ca USR sa sustina o motiune de cenzura este ca la "faina trei nule", mentionand ca un asemenea demers nu are legatura cu agenda cetatenilor, noteaza Agerpres. "Eu consider ca in momentul de fata motiunea de cenzura ar fi pur si simplu dovada…