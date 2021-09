USR PLUS și AUR au depus vineri seara, la Parlament, o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Moțiunea nu poate fi aprobata decat daca este votata și de parlamentarii PSD. Iata textul, așa cum a fost publicat de agenția Hotnews.ro MOȚIUNE DE CENZURA Demiterea Guvernului Cițu, singura șansa a Romaniei de a trai! Doamna Președinte a Senatului, Domnule Președinte al Camerei Deputaților, Doamnelor și domnilor Senatori și Deputați, Domnule Prim-ministru, Doamnelor și domnilor Miniștri, Romania este condusa in acest moment de un guvern, care nu mai are legitimitate politica pentru ca ii lipsește…