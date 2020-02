Liderul PSD Neamt si-a exprimat increderea ca motiunea de cenzura va fi adoptata.

"Am incredere ca motiunea de cenzura a PSD va trece! Guvernul Orban trebuie sa plece! Orice zi in plus cu PNL la conducere inseamna dezastru pentru Romania. (...) In trei luni, liberalii au stopat toate proiectele importante de dezvoltare a tarii si le-au propus romanilor sa circule pe drumuri forestiere in loc de autostrazi! Au indatorat tara cu peste 40 de miliarde de lei in doar trei luni si nu au vrut sa creasca alocatiile, pensiile sau salariile profesorilor! In loc sa guverneze pentru romani, au provocat…