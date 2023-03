Stiri pe aceeasi tema

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a scris miercuri pe Facebook ca Ucraina a supraviețuit „terorii de iarna" provocata de Rusia și a menționat ca aceasta este a cincea mare infrangere suferita de regimul de la Kremlin.

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a participat, vineri, de la New York, prin VTC, la reuniunea Consiliului Permanent OSCE in format consolidat. Reuniunea se inscrie in seria de evenimente care marcheza un an de la debutul razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, anunța Mediafax.

Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner, a declarat ca ar putea dura doi ani pentru ca Rusia sa controleze pe deplin regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, doua regiuni pe care Moscova le considera obiective cheie ale razboiului, relateaza The Guardian.

Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia, a fost inclusa pe o lista de „agenti straini" pe motiv ca a sprijinit Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala" a Rusiei, potrivit ministerului rus al justitiei, relateaza The Guardian.

O victorie a Rusiei ar insemna nu doar anihilarea Ucrainei, ci și un atac la democrație și la valorile europene, declara la RFI eurodeputatul Dacian Cioloș: "Fara a se implica direct pe teren, UE și aliații trebuie sa acorde Ucrainei tot sprijinul, in așa fel incat Rusia sa nu caștige razboiul"

Razboiul din Ucraina. Atacurile rusești au continuat pe teritoriul Ucrainei, in ciuda armistițiului de 36 de ore anunțat de Moscova pentru perioada Craciunului ortodox.

Rusia a afirmat ca faptul ca Ucraina va primi rachete Patriot de la Statele Unite, anuntat in timpul vizitei presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, nu va ajuta la rezolvarea conflictului sau sa impiedice Moscova sa isi atinga obiectivele, potrivit Reuters, citat de news.ro.

O opozanta al lui Putin s-a plans ca statul bulgar a refuzat sa-i acorde azil politic ei și fiicei sale, informeaza bTV. Irina Dmitrieva și Marfa parasesc Moscova dupa inceperea razboiului din Ucraina din cauza politicii președintelui rus Vladimir Putin.