- Continua reacțiile din partea Rusiei dupa atacul cu drone la Moscova! Acuza SUA. Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a acuzat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Șeful Agenției germane de informații (BND), Bruno Kahl, spune ca nu observa „nicio fisura in sistemul Putin” și crede ca Rusia poate continua, pe termen lung, razboiul din Ucraina, potrivit agenției DPA, citata de Reuters, relateaza News.ro.„Rusia este capabila inca sa duca un razboi pe termen lung.…

- Turcia are „o relație speciala” și in evoluție cu președintele rus Vladimir Putin, in ciuda presiunii in creștere asupra Ankarei pentru a ajuta la intarirea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan intr-un interviu acordat CNN inainte de turul doi…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a luat apararea vineri omologului sau rus, Vladimir Putin, impotriva acuzatiilor de ingerinta in apropiatele alegeri prezidentiale din Turcia, noteaza AFP.Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a acuzat joi actori rusi anonimi ca raspandesc "deepfakes" si…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- Nemulțumirile legate de criticile lansate de Stockholm la adresa politicilor premierului ungar Viktor Orban sunt motivul pentru care Budapesta nu a ratificat inca aderarea Suediei la NATO, a afirmat miercuri, 29 martie, purtatorul de cuvant al guvernului Ungariei, Zoltan Kovacs, citat de Reuters . „In…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele Chinei, Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri, 29 martie, agentia Associated Press, preluata de Reuters . „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu…