- Municipalitatea din Moscova a schimbat, miercuri, adresa oficiala a ambasadei SUA din capitala Rusiei in onoarea separatiștilor pro-ruși din Ucraina, un mod de a denunța sprijinul american pentru Kiev. „Ambasada SUA in Rusia are o noua adresa oficiala”, a anunțat Primaria Moscovei intr-un comunicat.…

- Rusia nu ar trebui sa inchida ambasada Statelor Unite de la Moscova in ciuda crizei provocate de razboiul din Ucraina deoarece discuțiile trebuie sa continue intre primele doua puteri nucleare ale lumii, a transmis luni ambasadorul american de la Moscova, potrivit Reuters.

- Kathleen Ann Kavalec, in prezent seful Misiunii OSCE in Bosnia si Hertegovina, a fost nominalizata de presedintele american Joe Biden pentru functia de ambasador in Romania. Kavalec a mai lucrat la Ambasada SUA din Romania, dar și la reprezentanțele Statelor Unite din Ucraina și de la Moscova. Diplomat…

- Noile autoritati pro-ruse din regiunea ucraineana Herson, ocupata de Moscova, au adoptat luni rubla rusa ca moneda oficiala in paralel cu grivna ucraineana, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Știrea zilei vine azi pe cale inversa decat de obicei. Daca cel mai adesea Kievul acuza Moscova de crime impotriva umanitații, acum, Moscova lanseaza acuzații serioase impotriva Kievului. Potrivit Rusiei, Ucraina a inființat, ajutata de SUA, laboratoare de cercetare științifica, unde sunt folosiți bolnavi…