- Ministrii afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE) au venit luni la Kiev, pentru o „reuniune istorica” menita sa traseze liniile unei „sustineri durabile” pentru Ucraina, confruntata cu invazia rusa si care aspira sa adere la UE, informeaza AFP, transmite AGERPRES . In fata unei…

- Kremlinul critica acțiunile pro-occidentale ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Negarea a tot ceea ce este rusesc ar fi o greșeala a conducerii de la Chișinau, arata purtator de cuvant al Kremlinului. Potrivit Kremlinului, Moldova greșește atunci cand respinge cu fermitate tot ceea ce este…

- Consilierul președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, a aratat, intr-un interviu pentru Hotnews, ca Romania a sprijinit Ucraina inca din primele zile de razboi, atat umanitar, cat și financiar, dar și cu tehnica militara.

- Kievul și Moscova minimizeaza sau pastreaza tacerea cu privire la numarul de soldați uciși și raniți. Pierderile celor doua parți sunt comparabile cu cele din Primul Razboi Mondial Numarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse…

- Karin Kneissl, un fost ministru de Externe din austriac, care l-a invitat pe Vladimir Putin la nunta sa, in 2018 și si a dansat cu el, a inchiriat o casa intr-un sat din Rusia si spune ca ii place la nebunie, relateaza POLITICO. „Bunici, mere, vara, inot in rau. Este o viata buna. Nu am nevoie de Maldive…

- Serviciile de securitate ucrainene au anunțat ca au dejucat un posibil atentat impotriva președintelui Zelenski. O femeie banuita ca acționa in favoarea Moscovei a fost arestata. Trei persoane au fost ucise la Herson și Harkov in urma bombardamentelor ordonate de Moscova.

- Pentru a-si putea continua contraofensiva impotriva trupelor ruse, Ucraina are nevoie de sute de blindate, de mai multe sisteme de aparare antiaeriana si de avioane de lupta F-16, a declarat consilierul prezidențial al președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleak, intr-un interviu publicat joi, 3 august,…

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale din Ucraina, a declarat pe Twitter, dupa noul atac cu drone asupra Moscovei, ca vor exista mai multe „drone neidentificate”.„Moscova se obișnuiește rapid cu un razboi cu drepturi depline, care, la randul sau, se va muta in curand pe…