Moscova a înăsprit măsurile de izolare prin introducerea permiselor digitale, pentru deplasările limitate Capitala rusa, Moscova, a inasprit de miercuri aplicarea masurilor de izolare a populatiei prin introducerea permiselor digitale pentru deplasarile limitate autorizate prin aceste masuri menite sa opreasca inmultirea cazurilor de COVID-19, al caror numar creste puternic in Rusia, relateaza agentia EFE. Urmand exemplul Chinei, primaria Moscovei a repartizat pana in prezent circa 2,3 milioane de coduri QR, pe care moscovitii le pot solicita online sau prin telefon daca doresc sa se deplaseze la serviciu, la centre medicale ori daca doresc sa foloseasca mijloacele de transport public ori… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

