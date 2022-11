Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat joi ca a distribuit pasapoarte rusesti pentru peste 80.000 de locuitori din patru zone ale Ucrainei pe care Moscova afirma ca le-a anexat teritoriului sau, anexare nerecunoscuta de comunitatea internationala, informeaza AFP, citata de Agerpres. „De cand cele patru regiuni au fost alipite…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Prim-ministrul ucrainean Denis Smigal a avertizat impotriva unui „nou tsunami al migratiei” daca Rusia isi va continua atacurile asupra infrastructurilor civile din tara sa, intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat integral duminica, relateaza AFP. Denis Smigal, care urmeaza sa participe luni la…

- In capitala Rusiei exista in mod vizibil mai puțini barbați in restaurante, la magazine și in general pe strada, la reuniunile sociale. Explicația este simpla: unii dintre ei au fost chemați sa lupte in Ucraina și se afla deja in taberele de instrucție sau pe front, in vreme ce alții au fugit din țara…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Ministerul rus al Apararii a informat sambata despre o ''regrupare'' a fortelor sale din estul Ucrainei pentru a le retrage din regiunea Harkov - unde armata ucraineana desfasoara o ofensiva de succes - pe teritoriul Republicii Populare Donetk, recunoscuta de Moscova cu doua zile inainte de inceperea…