Morți la gheață în speranța reînvierii. Cât costă conservarea corpului la minus 196 de grade Criogenare este procesul de conservare a unei persoane decedate, la o temperatura foarte scazuta (-196 de grade) , cu scopul de a o resuscita la o data ulterioara, atunci cand progresul științific o va permite. Inspirata inițial de poveștile și filmele științifico-fantastice, aceasta opțiune a devenit treptat o realitate. Astazi, companiile s-au specializat in aceasta […] The post Morți la gheața in speranța reinvierii. Cat costa conservarea corpului la minus 196 de grade first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

