- Soluția pentru amenajarea noii secții ATI in Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț trebuie gasita rapid, pentru ca sunt tot mai mulți bolnavi cu Covid care au nevoie de suport vital in reanimare. Imediat dupa incendiul din 14 noiembrie, s-au amenajat doar 3 paturi ATI in cadrul UPU, absolut insuficiente…

- Rusia a raportat un nou record, de aproape 23.000 de infectari in 24 de ore. In incercarea de a reduce presiunea asupra sistemului medical, autoritatile adapteaza orice spațiu care poate fi folosit ca spital temporar.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Baia Mare (Maramureș), ca Romania a „inițiat contacte” cu alte state pentru a putea trimite pacienți la tratament in strainatate daca spitalelele vor fi supraaglomerate din cauza numarului prea mare de bolnavi COVID-19.Citește și: Klaus Iohannis…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a 6 focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: PRIMARIA COMUNEI VICTORIA - 6 salariati Masuri: Pozitivii au fost izolati la domiciliu, au fost stabiliti contactii directi. Unitatea a fost inchisa si s-a efectuat dezinfectia acesteia.…

- Cea mai tanara victima a COVID-19 din Romania este un baiețel de doar patru luni, internat la Sibiu. Copilul avea mai multe comorbiditați accentuate, potrivit precizarilor Grupului de comunicare strategica, potrivit HotNews.ro In Romania, in ultimele 24 de ore și-au pierdut viața 107 persoane infectate…

- Problemele mari de la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, supraincarcarea unitaților medicale cu pacienți infectați cu noul coronavirus, numarul mare de persoane confirmate pozitiv zilnic duc rapid la o serie de sincope și neințelegeri in relația dintre pacienți și cadre medicale. Este și…

- Un numar de 7.120 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI sunt internati 470 de pacienti, precizeaza sursa citata, cu 9 mai mulți decat sambata. Citește și: Schimbari la foc continuu facute…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca trei pacienti cu COVID-19 internati la terapie intensiva in spitalul pe care il conduce au fost adusi cu infectii nosocomiale de la Spitalul Judetean Brasov si de la…