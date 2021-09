Moroșanu a rămas, din nou, fără permis! ”Moartea din Carpați” a fost inregistrat pe raza județului Buzau circuland cu 154 km/h in afara localitații, pe E85, acolo unde limita de viteza este 100 km/h, iar polițiștii i-au reținut permisul pentru 90 de zile și i-au aplicat o sancțiune de 1.305 lei. Moroșanu era la volanul unui autoturism Mercedes.”Cu cea mai mare viteza – 154 km/h – a fost inregistrat de aparatele radar, autovehiculul unui barbat de 37 de ani, din Galati, ce rula pe DN2 E85, in afara localitatii Limpezis”, precizeaza IPJ Buzau, citat de news.ro, site care potrivit caruia șoferul in cauza este Catalin Moroșanu. Luptatorul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

