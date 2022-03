Stiri pe aceeasi tema

- Șansele ca Rusia sa-și achite datoriile externe se diminueaza pe masura ce prețurile obligațiunilor scad, recesiunea nu este departe iar diverse restricții ale plaților se aduna dupa invazia Ucrainei, potrivit bancii de investiții Morgan Stanley, citate de Bloomberg.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce joi au atins valori record, pe masura ce livrarile rusesti catre continent s-au majorat iar sanctiunile anuntate de SUA impotriva Moscovei au omis sectorul energiei, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Fii la curent…

- Prețul aurului a atins, joi dimineata, cel mai ridicat nivel din ultimul an, dupa ce Rusia a ordonat trupelor sale sa intre în Ucraina, transmite Bloomberg. De asemenea, prețul gazului a crescut cu 35% și a ajuns la 1 400 de dolari pe mia de metri cubi. Prețul petrolului a ajuns la valoare…

- Cuba a criticat dur sambata, in plina criza ucraineana, ”isteria propagandistica” a Washingtonului impotriva Rusiei si ”expansiunea” NATO pana la frontierele sale, cu prilejul unei vizite oficiale la Havana a vicepremierului rus Iuri Borisov, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Respingem energic isteria…

- SUA și NATO vor trimite saptamana aceasta raspunsurile lor la solicitarile Rusiei, dar cele mai importante revendicari au fost deja respinse de Occident, scrie agenția Associates Press. Moscova a amenințat miercuri ca va lua „masuri de riposta” daca SUA și aliații occidentali ii resping revendicarile…

- Obligatiunile ucrainene denominate in dolari si obligatiunile rusesti au scazut puternic luni, din cauza temerilor provocate de o posibila invaziei a Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. In cazul obligatiunilor ucrainene, spreadul acestora fata de titlurile Trezoreriei SUA a depasit nivelul…

- Pretul uraniului a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii, transmite Bloomberg, arata Agerpres. Autoritatile din aceasta tara din Asia Centrala, care produce mai mult de 40%…

- Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat Prețul gazelor scade din nou in Europa: Au fost anunțate mai multe livrari de gaz lichefiat La inceput de an 2022, prețul gazelor a inceput sa scada din nou in Europa, la scurt timp dupa ce au fost anunțate mai…