In amintirea celor care au platit prețul suprem pentru a scoate Romania de sub jugul comunist și a le reda romanilor libertate, la Timișoara – orașul de unde a pornit Revoluția – au fost realizate monumente menite sa pastreze vie, peste trecerea anilor, memoria eroilor. Au trecut aproape 30 de ani de la sangerosul decembrie […] Articolul Monumentele ridicate in memoria martirilor Revoluției s-au transformat, la 30 de ani, in barometrele indiferenței adminstrației Timișoarei FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .