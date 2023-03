Stiri pe aceeasi tema

Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a ajuns in 2022 la nivelul istoric de 9,2%, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, si s-a triplat comparativ cu 2021, cand valoarea anuala a fost de 2,9%, conform datelor publicate joi de Eurostat.

- Eveniment Duminica, 26 martie, Romania trece la ora de vara martie 9, 2023 12:24 Romania urmeaza sa treaca și anul acesta la ora de vara, atunci cand ora 03:00 va deveni ora 04:00. Trecerea la ora de vara 2023 se va face in noaptea dintre 25 și 26 martie, astfel ca ziua de 26 martie va avea 23 de…

- Principalul partid de opozitie din Georgia a facut apel la manifestatii din nou miercuri la Tbilisi impotriva proiectului de lege controversat privind mass-media si ONG-urilor. ”De la ora 15.00, georgienii se vor aduna pe Bulevardul Rustaveli, iar acest lucru va continua in fiecare zi (…) pana la victorie”,…

- Uniunea Europeana urmeaza sa propuna reglementari pentru sprijinirea extinderii contractelor prin care se plateste producatorilor un pret fix pentru electricitatea lor, intr-o incercare de a-i proteja pe consumatori de volatilitatea de pe piata energiei, se arata intr-un proiect

- Marea Britanie sufera dupa ce a ieșit din Uniunea Europeana. Cetațenii se plang de raționalizarea legumelor in supermarket-uri și ca nu mai gasesc ceea ce iși doresc. In aceste momente, Piața Obor a devenit o atracție plina de culoare pentru aceștia.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflata sambata in vizita in Ucraina, si-au exprimat speranta ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana sa poata incepe chiar in acest an, transmit EFE si AFP, conform Agerpres.

- Evenimentul organizat la Iași pe 24 ianuarie, cu ocazia Unirii Principatelor Romane, a dovedit inca o data subreprezentarea femeilor din politica din țara noastra.Politicienii care au participat la eveniment au fost intens criticați pe motiv ca pe scena nu a existat nicio femeie din grupul…

Uniunea Europeana a condamnat sambata interdictia impusa de talibani femeilor de a lucra in ONG-uri locale si straine in Afganistan, potrivit Agerpres.