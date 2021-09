Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Monica Niculescu și Elena Ruse s-a calificat, joi, în turul al doilea din cadrul probei de dublu feminin de la US Open.În primul tur, româncele au trecut de cuplul Polona Hercog/Anastasija Sevastova (Slovenia/Letonia), scor 6-1, 5-7, 7-5. Meciul a durat doua…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe Camila Giorgi (Italia), cu 6-4, 7-6 (3), luni, la New York.

- Gabriela Ruse (foto), Jaqueline Cristian, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu și-au asigurat prezența, joi, in ultimul tur al calificarilor pentru tabloul de simplu al turneului US Open de la New York, ultimul de Mare Slem al anului. Gabriela Ruse a invins-o, cu 7-5, 6-1, pe japoneza Kurumi Nara…

- Romancele Andreea Mitu si Monica Niculescu au fost invinse de perechea Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia), cu 6-2, 6-3, sambata, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Mitu si Niculescu, dupa…

- Tenismenul constantean Horia Tecau si partenerul sau, Kevin Krawietz, eliminati in turul al doilea al probei de dublu la Wimbledon.Tenismanul roman Horia Tecau si germanul Kevin Krawietz au fost invinsi, vineri, de cuplul Andre Goransson Suedia Casper Ruud Norvegia , cu 6 4, 7 6 4 , in runda a doua…

- Romancele Andreea Mitu si Monica Niculescu s-au calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce le-au invins pe Nicole Melichar (SUA) si Demi Schuurs cu 6-2, 6-3.

- Jucatoarele romane de tenis Raluca Olaru si Andreea Mitu, in perechi diferite, au pierdut meciurile sustinute vineri, la Paris, in runda a doua a probei de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Olaru si ucraineanca Nadia Kicenok au fost intrecute de frantuzoaicele…