- Vicepresedinta Partidului Democrat din Moldova (PD), deputatul Monica Babuc, ex-ministru al Culturii, ex-ministru al Educatiei, Culturii si Cercetarii, a vorbit despre reușitele in domeniul educațional și cultural pe durata aflarii la putere a Guvernului Filip, precum și despre obiectivele preconizate…

- Au mai ramas zile numarate pina la vacanța mare a elevilor. Școlarii, in acest an, se pot recrea din nou in taberele de odihna, care vor activa intr-un regim special. Mai exact, potrivit ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, pe parcursul acestei veri, vor fi relansate doar taberele de odihna…

- 16.777 de candidați au fost admiși la examenele de Bacalaureat in Moldova, dintre care 1.097 au primit deja nota maxima la limba straina pentru performanța de care au dat dovada anterior. Mai devreme ministrul interimar al Educației, Culturii și Cercetarii, Lilia Pogoloșa, a declarat ca toți…

- Peste patru mii de elevi din țara nu pot participa la invațamintul la distanța pentru ca nu dispun de tehnica necesara si conexiune la internet, potrivit Liliei Pogolsa, ministru al Educației, Culturii si Cercetarii, transmite moldpres.md. „Conform datelor actuale pe care le deținem, putem constata…

- „Noi vrerm sa facem parte din actul guvernarii, mai ales acum, într-o perioada de criza. Este un moment important pentru PD, mai ales ca intram la guvernare în perioada de pandemie cu coronavirus. Mulți vor manipula acest eveniment. Sunt mai mulți care vin cu diferite critici,…

- Legalitatea eliberarii diplomei de master pe numele Alei Nemerenco va constitui obiect de investigație suplimentara din partea unui Grup special de lucru, creat din reprezentanți ai ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, ai ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, precum și din…

- Fosta ministra a culturii, Monica Babuc, a inițiat o petiție online catre conducerea țarii in vederea declararii zilei de luni, 15 martie 2021, zi de doliu național pe intreg teritoriul Republicii Moldova și organizarea funeraliilor de stat ale regretatului Om de stat și Scriitor Nicolae Dabija, cu…