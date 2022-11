Stiri pe aceeasi tema

- "CNAIR informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi din Romania ca a constatat existența in mediul online a unui portal web care nu este autorizat in vederea incasarii tarifului de utilizare (rovinieta), respectiv https://digitale-vignette-ro.online/ro.Astfel, rugam utilizatorii…

- Producatorii romani isi vor putea vinde legumele si fructele in supermarketuri de saptamana viitoare. Ieri au fost semnate primele contracte intre fermieri si Casa de Comert Unirea, care va prelua produsele si le va distribui ulterior in magazine. Casa de comert va face direct platile catre producatori,…

- Numeroase titluri din literatura universala au avut succes rasunator in toate colțurile lumii, adjudecandu-și poziții fruntașe in topul celor mai bune carți publicate vreodata. Este vorba despre romane clasice, pe care iubitorii de lectura nu ezita sa le parcurga din nou și din nou atunci cand au ocazia,…

- Prețurile continua sa creasca de la o zi la alta și asta se intampla chiar și in domeniu imobiliar. Cei care vor sa iși cumpere o locuința trebuie sa economiseasca banii grei, insa acum pot avea parte de o casa la un preț extrem de accesibil, cu mult sub prețurile gasit in general pe piața imobiliara.…

- Activele fostului combinatul chimic Nitroporos, parte din grupul InterAgro, detinut de omul de afaceri Ioan Niculae, sunt scoase la vanzare, dupa ce compania a ajuns in faliment, in urma cu mai multi ani.

- O afacere comunista a fost readusa la viața in Romania, intr-un cadru direrit. Un produs pe care il consumau milioane de romani a revenit in magazine, mai exact in supermarketuri, și se vinde cu aproximativ 4 lei.

- Zacamantul de la Caragele, spun specialiștii, poate asigura consumul Romaniei pentru doi ani Sursa articolului: Jurnalistul Dan Bucura: Romania ar putea face bani din rezervele de gaze. In schimb, ni se vinde himera din Marea Neagra Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Unele monede vechi au ajuns sa fie foarte valoroase, iar colecționarii dau o gramada de bani pe ele pentru a le avea la colecția lor. Una dintre aceste monede valoroase și pe care mulți și-o doresc este o moneda ce se vinde pe internet cu un preț uriaș, nici mai mult, nici mai puțin de 120.000 de lei.