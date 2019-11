Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat de 14 ori si a fost batut si calcat in picioare de doi indivizi, intr un magazin din judetul Constanta, scrie observator.tv. Incidentul extrem de violent a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul s a consumat vineri seara, intr un magazin din localitatea constanteana…

- TESLA CYBERTRUCK, noul proiect al lui Elon Musk, a intrat pe piața, insa incidentul petrecut la evenimentul nerfericit de la evenimentul de prezentare continua sa starneasca reacții diverse. CONTEXT: Incidentul nefericit petrecut in timpul evenimentului de lansare a fost cand geamurile ransforsate ale…

- Un nou caz cutremurator a fost inregistrat, joi, la Botoșani. Un barbat de 36 de ani și-a injunghiat cu cuțitul propriul tata de mai multe ori, barbatul ajungand la spital direct in sala de operatii. Incidentul a avut loc in localitatea Sarata din comuna Dragușeni, unde fiul i-a infiipt cuțitul tatalui…

- Pentagonul a dat publicitatii primele imagini ale operatiunii care a dus la moartea celui mai cautat terorist, Abu Bakr al-Baghdadi. Filmarile alb-negru surprind de la inaltime atacul american derulat weekendul trecut.

- Atac violent, sambata, la un club din Timișoara. Un tanar a fost injunghiat in piept de fiul lui Sile Camataru care apoi a disparut de la fața locului, relateaza Opinia Timișoarei. Incidentul șocant a avut loc, sambata dimineața, in jurul orei 5, la un club de manele din Timișoara, unde au descins mai…

- Doua persoane au fost ucise si alte doua ranite in orasul german Halle, intr-un atac armat care a fost catalogat drept terorist la o sinagoga si intr-un alt incident care ar fi avut loc la un fast-food.

- Un migrant de 23 de ani din Yemen a injunghiat marti un militar in apropierea principalei gari din Milano si a strigat "Allahu Akbar" cand a fost arestat, relateaza dpa, preluand informatii ale media italiene, potrivit Agerpres.Tanarul l-a atacat pe soldat cu o lama pentru desfacut scrisorile,…

- Un copil roman in varsta de doar 10 ani, care locuiește cu parinții lui in orașul italian Castiglione delle Stiviere, din provincia Mantova, a fost atacat cu un cuțit de un asiatic. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 16.00, a informat stiridiaspora.ro. El ieșise cu mama lui din casa cand…