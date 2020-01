Momentul în care un autocar este înghiţit de asfalt. Scene terifiante surprinse pe şosea VIDEO Sase oameni au murit, alti 10 au fost dați disparuti, iar 16 sunt raniti dupa ce un autobuz a fost inghitit de asfalt. Imagini cu momentul in care autobuzul dispare sunt virale pe internet. Se observa cum vehiculul opreste in statie, oamenii incep sa se urce in el, iar imediat ce soferul vrea sa plece asfaltul se rupe si autobuzul cade intr-un crater urias. Si oamenii care erau in statie si asteptau sa se urce au fost inghititi de gaura din asfalt. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

