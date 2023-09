Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Vaslui,Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza Antena 3. Potrivit sursei citate, avocații lui Buzatu au anunțat ca vor contesta decizia Tribunalului Vaslui. Procurorii anticorupție l-au reținut pe Dumitru Buzatu dupa ce au prins in flagrant politicianul…

