Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bobonete și Andi Moisescu s-au ridicat și au parasit platoul Romanii au Talent. Totul s-a intamplat din cauza lui Dragoș Bucur. Un concurent a venit pe scena și a interpretat o piesa pe care jurații au apreciat-o extrem de mult. Vocea tanarului a uimit și a facut ca tot publicul sa aplaude frenetic.…

- Ce reacție a avut Dan Negru, dupa ce Mihai Bobonete, juratul de la Romanii au talent, a fost asaltat de un val de critici, dupa momentul concurentului Alexandru Pargaru de „purificare a energiilor”.Momentul lui Alexandru Pargaru la Romanii au talent i-a adus lui Mihai Bobonete critici, mulți internauți…

- Alexandru Pargaru, supranumit „copilul de diamant”, a incercat sa-l purifice spiritual pe Mihai Bobonete, la „Romanii au talent”. Dupa ce s-a lovit de ironii si glume, acesta spune ca este dezamagit de moment, implicit de jurat. „Lume multa, oameni putini”, puncteaza el.

- Radu Maria Raisa, in varsta de 12 ani, a urcat pe scena „Romanii au talent” sezonul 12, in ediția de vineri seara, 11 februarie, cucerind juriul și publicul cu vocea ei. Mihai Bobonete a fost cel care a apasat Golden Buzz și a trimis-o direct in semifinale. Nu a facut lecții de canto pentru ca nu i-a…

- Dragoș Bucur și Mihai Bobonete sunt noii jurați ai Romanii au Talent. Cei doi sunt cunoscuți pentru umorul și franchețea lor, lucruri de care nu s-au dezis in primul episod din sezonul 12 al Romanii au Talent. Noul episod este unul plin de momente amuzante și deși jurații au avut parte de numere spectaculoase…

- Așteptarea a luat sfarșit! Sezonul 12 al celei mai iubite emisiuni, Romanii au talent, a inceput. Și nu oricum, ci cu schimbari majore la masa juraților. Astfel ca numerele care intra pe scena in acest sezon sunt jurizate atent de: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Bobonete. Intre membrii juriului…

- Așteptarea a luat sfarșit la noul sezon „Romanii au talent” 2022 incepe in aceasta seara, 4 februarie, la Pro TV. Juriul, format din Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete așteapta cu nerabdare unul dintre cele mai urmarite show-uri.„O sa fie o nebunie, pot sa spun la modul sincer, dupa…

- Noul sezon al emisiunii „Romanii au talent” este așteptat cu nerabdare de telespectatori. Juriului li se alatura Mihai Bobonete și Dragoș Bucur. Cei doi sunt extrem de iubiți de publicul care abia așteapta sa ii vada in show-ul care a cucerit o țara intreaga. Romanii au talent: cand incepe noul sezon?…