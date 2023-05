Lacrimi de durere si furie. Serbia isi ingroapa mortii in a doua zi de doliu national. Patru copii si paznicul scolii, ucisi de adolescentul de 13 la scoala de elita din Belgrad, au fost condusi pe ultimul drum. Printre ei, fiica fostului jucator de volei sarb, antrenor acum in Romania. I-au fost alaturi jucatorii romani si staff-ul echipei. Fetita de 13 ani, ucisa cu sange rece de colegul sau, cu putin timp inainte de ore, a fost condusa pe ultimul drum intr-o mare de lacrimi. Nimic nu poate alina suferinta parintilor. In timpul slujbei, fostul jucator de volei, antrenor acum in Romania, si-a…