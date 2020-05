Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l-au identificat rapid si l-au retinut pe un tanar de 25 de ani, suspectat de comiterea faptelor. Acesta va fo prezentat duminica in fata instantei cu propunere de arestare pentru tentativa la viol, talharie calificata si distrugere.

- Un angajat al SMURD care deserveste ambulanta aeriana a avut parte de un soc sambata dimineata dupa ce a fost solicitat sa intervina la un accident de circulatie petrecut la cativa kilometri de Lugoj. Serviciile de urgenta au fost anuntate ca pe raza localitatii Fardea un baietel de 4 ani a fost lovit…

- Un tanar buzoian a ajuns in arest pentru tentativa de viol dupa ce saptamana trecuta ar fi incercat sa-și siluiasca nepoata minora. Fapta barbatului ar fi ieșit la iveala o saptamana mai tarziu cand copila ar fi povestit parinților ce a pațit cand și-a insoțit unchiul la rau unde au mers sa adape animalele. Imediat,…

- Primaria comunei Barcea, județul Galați, a fost inchisa, dupa ce o angajata a fost confirmata cu COVID-19. Colegii de munca ai femeii sunt testați, iar sediul este inchis pentru 48 de ore pentru realizarea dezinfecției, potrivit Mediafax.Sediul Primariei comunei Barcea este inchis dupa ce…

- Un tanar in varsta de 27 de ani, din orasul Novaci, care a incercat sa se sinucida in urma unei deceptii in dragoste, a fost salvat de catre politistii care au inceput sa il caute dupa ce mama sa a anuntat ca a plecat voluntar de la domiciliu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie […] Source

- Un angajat al Consiliului Judetean (CJ) Galati a fost depistat cu Covid-19, iar o angajata a Primariei municipiului Galati, contact cu acesta, este suspecta de coronavirus, au informat, miercuri, autoritatile locale. Potrivit presedintelui CJ Galati, Costel Fotea, persoana infectata se afla sub tratament,…

- O femeie aflata intr-un centru de carantina din Focșani,județul Vrancea, a incercat sa se siuncida in aceasta seara, dupa ce a intratin depresie. Angajații centrului au sunat imediat dupa ajutor.Femeia internata in centrul de carantina din Focșani, aflat in zona garii, a vrut sa-și puna capat zilelor…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susține ca peste un milion de romani vor fi beneficiari ai șomajului tehnic oferit de Guvern. Ministrul a facut un apel catre angajatori sa nu dea oamenii afara și sa apeleze la șomajul tehnic, asta pentru a reporni economica dupa trecerea crizei de sanatate.Citește…